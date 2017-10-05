ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
05.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске проходит осенняя вакцинация животных
Ветеринарная служба города сообщила, что прививочная кампания ведется по плану в соответствии с графиком прививок.
ЖЭК № 1 – 18 октября,
ЖЭК № 2 – 19 октября,
ЖЭК № 5 – 24 октября,
ЖЭК № 3 – 25 октября,
ЖЭК № 6 - 26 октября,
ЖЭК № 8 – 27 октября.
ЖКХ п.Подгорный – 20 октября с 10.00 до 12.00 (ул. Кировская, 9).
Вакцинация кошек и собак против бешенства и вирусных заболеваний с 17.00 до 19.00.
Эксперты напоминают, что эта болезнь опасна как для животного, так и для человека. Они призывают жителей Красноярского края быть предельно осторожными.
Все вопросы по телефону 79-25-64, факс 76-91-04.
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