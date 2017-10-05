ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) возобновила уголовное производство по делу о крушении малайзийского Boeing в связи с вновь открывшимися фактами.Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом…Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил, что в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, которого, как писали СМИ, ранее захватили террористы. Об этом сообщает «Дождь».