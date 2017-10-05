СОБЛЮДАЙТЕ ПДД
Госавтоинспекция Железногорска предупреждает водителей и пешеходов о соблюдении особой осторожности при ухудшении погодных условий
В предстоящие дни прогнозируются проливные дожди, а также ожидается понижение температурного режима с порывами ветра. Это значительно усложнит дорожную обстановку.
В течении рабочей недели в Железногорске произошло более 10 дорожно–транспортных происшествий, в двух из них - люди получили травмы различной степени тяжести. В одном ДТП человек погиб. Основной причиной этих происшествий дорожные полицейские считают неправильный выбор скоростного режима и стиля вождения во время дождя.
Полицейские рекомендуют водителям быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию, а пешеходам особенно детям - неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и рекомендовано особенно в межсезонье оснастить одежду световозвращающими элементами.
По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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