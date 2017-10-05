НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ОКТЯБРЯ
05.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров
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Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».
На ВГТРК подали в суд из-за «Прямого эфира» с Малаховым
Рекламное агентство «Твин Медиа» подало в суд на компанию ВГТРК за нарушение прав на товарный знак. Об этом рассказал РБК креативный директор агентства Даниил Костинский.
У ДНР появились новые доказательства по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) возобновила уголовное производство по делу о крушении малайзийского Boeing в связи с вновь открывшимися фактами.
Офицер СБУ перешел на сторону ополченцев
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом…
СМИ узнали о казни российского заложника в Сирии
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил, что в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, которого, как писали СМИ, ранее захватили террористы. Об этом сообщает «Дождь».