РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

Призывная комиссия Железногорска начала свою работу

Тысяча молодых людей должны пройти призывную комиссию в соответствии с законом. Призвать в ряды российской армии осенью 2017 года должны 100 железногорских парней. Остальные годные к строевой получат отсрочку, пояснил начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по Железногорску Альберт Хасанов.

Все железногорские призывники получили повестки для явки на комиссию. Уклонистов от армии с каждым годом становится меньше, отмечает Альберт Хасанов.

Отметим, призывная комиссия работает уже четвертый день и продлиться до декабря. За это время ее успели пройти несколько сотен молодых людей, которые готовы отдать долг Родине.