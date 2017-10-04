РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
04.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
Призывная комиссия Железногорска начала свою работу
Тысяча молодых людей должны пройти призывную комиссию в соответствии с законом. Призвать в ряды российской армии осенью 2017 года должны 100 железногорских парней. Остальные годные к строевой получат отсрочку, пояснил начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по Железногорску Альберт Хасанов.
Все железногорские призывники получили повестки для явки на комиссию. Уклонистов от армии с каждым годом становится меньше, отмечает Альберт Хасанов.
Отметим, призывная комиссия работает уже четвертый день и продлиться до декабря. За это время ее успели пройти несколько сотен молодых людей, которые готовы отдать долг Родине.
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