РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 ОКТЯБРЯ
04.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
• Творческий конкурс "Слава созидателям"
• Вакцина от гриппа
• Голосование за лучший проект благоустройства
• Ремонт ул. Ленина подходит к концу
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Минобороны РФ выступило с предупреждением к США
Минобороны РФ прокомментировало нападения террористов запрещенной в России организации ИГ на посты сирийских войск в тылу.
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ВВС Великобритании подняли в небо истребители для перехвата пассажирского самолета. Два истребителя Королевских ВВС Великобритании Typhoon сегодня были подняты в небо для сопровождения пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из литовского…
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