НА ВСЮ КАТУШКУ

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04.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений

В дежурную часть обратился 63-летний мужчина с заявлением о том, что малоизвестный молодой человек похитил с его банковской карты деньги.

Было установлено, что во время распития спиртных напитков потерпевший передал банковскую карту и пин-код злоумышленнику для покупки в магазине. Помимо этого, молодой человек снял без разрешения 5 тысяч рублей и пытался совершить получение остальных денег, но заявитель успел заблокировать карту.

Также стражи порядка установили, что подозреваемый на улице попросил у прохожего мобильник и с данным телефоном скрылся, причинив последнему ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.

Мужчина был задержан в садовом кооперативе. Во время патрулирования к полицейским обратилась женщина, что на соседнем участке находится посторонний мужчина. Заметив полицейских, злоумышленник попытался скрыться. У него находился пакет с похищенными продуктами питания из дачного дома. Полицейскими мужчина был доставлен в отдел полиции.

В отношении ранее судимого за различные преступления, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража», «Попытка кражи», «Грабеж».

Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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