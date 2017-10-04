НА ВСЮ КАТУШКУ
Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений
В дежурную часть обратился 63-летний мужчина с заявлением о том, что малоизвестный молодой человек похитил с его банковской карты деньги.
Было установлено, что во время распития спиртных напитков потерпевший передал банковскую карту и пин-код злоумышленнику для покупки в магазине. Помимо этого, молодой человек снял без разрешения 5 тысяч рублей и пытался совершить получение остальных денег, но заявитель успел заблокировать карту.
Также стражи порядка установили, что подозреваемый на улице попросил у прохожего мобильник и с данным телефоном скрылся, причинив последнему ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.
Мужчина был задержан в садовом кооперативе. Во время патрулирования к полицейским обратилась женщина, что на соседнем участке находится посторонний мужчина. Заметив полицейских, злоумышленник попытался скрыться. У него находился пакет с похищенными продуктами питания из дачного дома. Полицейскими мужчина был доставлен в отдел полиции.
В отношении ранее судимого за различные преступления, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража», «Попытка кражи», «Грабеж».
Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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