КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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04.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продолжается муниципальный этап творческого конкурса «Слава Созидателям!»

Школьники записывают интервью с железногорцами, участвующими в создании и развитии города, организаций, учреждений и предприятий.
 
Где же найти героев для творческих работ? Самый простой способ - взять интервью у своего родственника или педагога.
 
Так ученик школы №90 Никита Загрибельный взял интервью у своего дедушки Владимира Семеновича Загрибельного, который более 46 лет отработал в ремонтно-строительном управлении Горсовета. Воспитанники центра "Патриот" записали видеоролик с учителем школы №104  Светланой  Валерьевной Кудряшовой. Андрей Гаврилов из гимназии №96 представил на конкурс интервью с учителем хореографии Дворца творчества  Людмилой Алексеевной Калюжной.

В конкурсе могут принять участие ученики  5 - 10 классов. Необходимо записать интервью с представителями старшего поколения продолжительностью от 5 до 15 минут. Положение о конкурсе размещено на сайте Управления образования.

Авторам 20 лучших работ вручат почетные дипломы и ценные призы. Победители муниципального этапа   примут участие во всероссийском этапе конкурса.
 
Напомним, конкурс «Слава Созидателям!» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом», сообщает муниципаный портал.



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