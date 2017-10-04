КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Железногорске продолжается муниципальный этап творческого конкурса «Слава Созидателям!»
Школьники записывают интервью с железногорцами, участвующими в создании и развитии города, организаций, учреждений и предприятий.
Где же найти героев для творческих работ? Самый простой способ - взять интервью у своего родственника или педагога.
Так ученик школы №90 Никита Загрибельный взял интервью у своего дедушки Владимира Семеновича Загрибельного, который более 46 лет отработал в ремонтно-строительном управлении Горсовета. Воспитанники центра "Патриот" записали видеоролик с учителем школы №104 Светланой Валерьевной Кудряшовой. Андрей Гаврилов из гимназии №96 представил на конкурс интервью с учителем хореографии Дворца творчества Людмилой Алексеевной Калюжной.
В конкурсе могут принять участие ученики 5 - 10 классов. Необходимо записать интервью с представителями старшего поколения продолжительностью от 5 до 15 минут. Положение о конкурсе размещено на сайте Управления образования.
Авторам 20 лучших работ вручат почетные дипломы и ценные призы. Победители муниципального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса.
Напомним, конкурс «Слава Созидателям!» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом», сообщает муниципаный портал.
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