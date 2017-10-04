НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Cпециалисты ГХК заблаговременно устранили угрозу размыва опоры ЛЭП-110
В конце сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ работники ЦСиП Горно-химического комбината установили, что речка Тартатка, изменив русло в районе посёлка Новый Путь, подмывает опору ЛЭП. Подобная ситуация на данном участке сложилась впервые за все 60 лет существования этой линии электропередач от подстанции «Узловая» в Железногорск.
Под руководством и.о. заместителя главного инженера предприятия Алексея Леонова и при оперативном взаимодействии ЦСиП, АТЦ и ИХЗ были организованы работы по устранению размыва опоры.
Вначале, углубив и расчистив прежнее русло и отсыпав дамбу, сняли угрозу дальнейшего размыва. Затем были проведены работы по укреплению основания опоры ЛЭП, подсыпан бутовый камень, а также приняты дополнительные меры, которые не позволят речке снова изменить русло в районе расположения опоры ЛЭП.
Главный энергетик комбината Сергей Трусов отметил, что в очередной раз подтверждена необходимость безусловного соблюдения объёмов и периодичности эксплуатационных и ремонтных мероприятий, определённых нормативной документацией, так как самой главной ценностью Росатома является безопасность.
По информации сайта ГХК
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