Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
04.10.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе!
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
04.10.17 | Главные темы / Cобытия
Призывная комиссия Железногорска начала свою работу
НА ВСЮ КАТУШКУ

НА ВСЮ КАТУШКУ
04.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорская полиция задержала 28-летнего местного жителя, подозреваемого в
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
04.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается муниципальный этап творческого конкурса «Слава
НА ШАГ ВПЕРЕДИ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
04.10.17 | Главные темы / Cобытия
Cпециалисты ГХК заблаговременно устранили угрозу размыва опоры ЛЭП-110

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

04.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая

Cпециалисты ГХК заблаговременно устранили угрозу размыва опоры ЛЭП-110

В конце сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ работники ЦСиП Горно-химического комбината установили, что речка Тартатка, изменив русло в районе посёлка Новый Путь, подмывает опору ЛЭП. Подобная ситуация на данном участке сложилась впервые за все 60 лет существования этой линии электропередач от подстанции «Узловая» в Железногорск.
Под руководством и.о. заместителя главного инженера предприятия Алексея Леонова и при оперативном взаимодействии ЦСиП, АТЦ и ИХЗ были организованы работы по устранению размыва опоры.

Вначале, углубив и расчистив прежнее русло и отсыпав дамбу, сняли угрозу дальнейшего размыва. Затем были проведены работы по укреплению основания опоры ЛЭП, подсыпан бутовый камень, а также приняты дополнительные меры, которые не позволят речке снова изменить русло в районе расположения опоры ЛЭП.
Главный энергетик комбината Сергей Трусов отметил, что в очередной раз подтверждена необходимость безусловного соблюдения объёмов и периодичности эксплуатационных и ремонтных мероприятий, определённых нормативной документацией, так как самой главной ценностью Росатома является безопасность.

По информации сайта ГХК



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДА БУДЕТ СВЕТ!

ДА БУДЕТ СВЕТ!
13 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Более 100 новых фонарей заработают уже к концу сентября
ТЬМА ОТСТУПАЕТ

ТЬМА ОТСТУПАЕТ
9 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На «косом» переезде Горэлектросеть приступила к установке дополнительных световых опор 
БЕЗ ФОНА

БЕЗ ФОНА
9 октября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Экологическую обстановку вокруг объектов ГХК назвали благоприятной

"РАДУГЕ" НАСТАВЯТ ФОНАРИ
1 ноября 2013 | Раздел: Cобытия
••• Возле спорткомплекса «Радуга» появятся уличные фонари

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

«Это не ошибка»: Путин о «разрыве» между богатыми и бедными в РФ
Президент России Владимир Путин объясняет текущий разрыв между богатыми и бедными в России «шоковой терапией» 90-ых годов, сообщает ТАСС.

Сбившая «пьяного мальчика» нашла крайнего
Стали известны первые показания Ольги Алисовой, обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика

Минобороны РФ выступило с предупреждением к США
Минобороны РФ прокомментировало нападения террористов запрещенной в России организации ИГ на посты сирийских войск в тылу.

Британские истребители сопроводили «заминированный» самолет
ВВС Великобритании подняли в небо истребители для перехвата пассажирского самолета. Два истребителя Королевских ВВС Великобритании Typhoon сегодня были подняты в небо для сопровождения пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из литовского…

Соловьев осадил возмущенного Познера
Телеведущий Владимир Соловьев в интервью «КП» резко высказался о демарше своего коллеги Владимира Познера, который после вручения телевизионной премии ТЭФИ заявил, что определение победителей не имеет ничего общего с демократическим…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (28)
Сентябрь 2017 (154)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.