НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Cпециалисты ГХК заблаговременно устранили угрозу размыва опоры ЛЭП-110

В конце сентября при плановом обходе линии электропередач 110 кВ работники ЦСиП Горно-химического комбината установили, что речка Тартатка, изменив русло в районе посёлка Новый Путь, подмывает опору ЛЭП. Подобная ситуация на данном участке сложилась впервые за все 60 лет существования этой линии электропередач от подстанции «Узловая» в Железногорск.

Под руководством и.о. заместителя главного инженера предприятия Алексея Леонова и при оперативном взаимодействии ЦСиП, АТЦ и ИХЗ были организованы работы по устранению размыва опоры.

Вначале, углубив и расчистив прежнее русло и отсыпав дамбу, сняли угрозу дальнейшего размыва. Затем были проведены работы по укреплению основания опоры ЛЭП, подсыпан бутовый камень, а также приняты дополнительные меры, которые не позволят речке снова изменить русло в районе расположения опоры ЛЭП.

Главный энергетик комбината Сергей Трусов отметил, что в очередной раз подтверждена необходимость безусловного соблюдения объёмов и периодичности эксплуатационных и ремонтных мероприятий, определённых нормативной документацией, так как самой главной ценностью Росатома является безопасность.

По информации сайта ГХК