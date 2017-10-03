ПОДВЕЛА НЕПОГОДА

Ремонт улицы Ленина подходит к концу

Сдача работ, запланированная на 2 октября, перенесена на следующие выходные. И всему виной – затяжные дожди, которые в сентябре шли 21 день.

Что касается ремонта, то директор Управления капитальным строительством администрации Сергей Свиридов отметил, что выполнен именно ремонт дороги - уложен асфальт толщиной 7 см, отреставрированы поребрики, нанесена дорожная разметка. Это не реконструкция и не капитальный ремонт, поэтому, ожидать внезапно появившегося хайвея не стоит.

А в целом, работы практически завершены, причем, достаточно качественно, отметил Сергей Свиридов. Кроме того, отремонтированы улицы: Красноярская, Транзитная и Загородная.