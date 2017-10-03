КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ
Компания «ИСС» участвует во Второй Космической спартакиаде Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»
Спортивные состязания в восьми видах спорта проходят на спортивных объектах Центра Хруничева (Москва).
На второй отраслевой Спартакиаде решетнёвцы выступают в двух спортивных дисциплинах – настольном теннисе и шахматах. Всего в соревнованиях принимают участие команды 30 предприятий, входящих в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС». В общей сложности за призовые места в плавании, мини-футболе, стритболе, волейболе, большом и настольном теннисе, полиатлоне и шахматах борются более тысячи спортсменов.
Спортивные состязания в рамках Второй Космической спартакиады «РОСКОСМОСА» продлятся до 6 октября. Церемония закрытия состоится 7 октября в Спортивном комплексе Центра Хруничева.
Источник: сайт iss-reshetnev.ru
фото roscosmos.ru
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