КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ

Компания «ИСС» участвует во Второй Космической спартакиаде Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»

Спортивные состязания в восьми видах спорта проходят на спортивных объектах Центра Хруничева (Москва).

На второй отраслевой Спартакиаде решетнёвцы выступают в двух спортивных дисциплинах – настольном теннисе и шахматах. Всего в соревнованиях принимают участие команды 30 предприятий, входящих в состав Госкорпорации «РОСКОСМОС». В общей сложности за призовые места в плавании, мини-футболе, стритболе, волейболе, большом и настольном теннисе, полиатлоне и шахматах борются более тысячи спортсменов.

Спортивные состязания в рамках Второй Космической спартакиады «РОСКОСМОСА» продлятся до 6 октября. Церемония закрытия состоится 7 октября в Спортивном комплексе Центра Хруничева.

Источник: сайт iss-reshetnev.ru

фото roscosmos.ru