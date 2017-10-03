ОТ ВСЕЙ ДУШИ
6 октября в ДШИ состоится концерт Красноярского городского духового оркестра
Творческая биография этого коллектива насчитывает более 20 лет. Оркестр объединяет как опытных музыкантов, так и молодых талантливых артистов.
Красноярский духовой оркестр в зависимости от объема помещения или площадки может трансформироваться в разные по количеству музыкантов составы.
Железногорцев ожидает интересная и разнообразная программа, наполненная яркими произведениями в современных аранжировках, композициями с зажигательными ритмами, джазом, рок-н-роллом, танцами, юмором - всем тем, что создает атмосферу праздничного настроения у любителей и профессионалов духового музыкального искусства.
Начало концерта в 18.30.
Билеты можно приобрести в кассе ДШИ. Телефон для справок (вахта ДШИ) – 75-42-91
фото с сайта krasgdo.ru
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