ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
03.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая
С 3 октября в Красноярском крае открылась служба экстренной психологической помощи для подростков «Эго»
Сотрудники службы будут помогать детям из группы риска, их родственникам и педагогам.
Все консультации в центре бесплатные. В экстренных ситуациях, когда у родителей возникают конфликты с детьми, они могут обратиться за бесплатной анонимной помощью и получить индивидуальную консультацию лично, по телефону доверия или видеосвязи - это для тех, у кого нет возможности лично пообщаться со специалистами службы психологической помощи.
Записаться на прием к любому специалисту можно по телефону: 8 (391) 231-48-47.
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