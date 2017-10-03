ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С 3 октября в Красноярском крае открылась служба экстренной психологической помощи для подростков «Эго»

Сотрудники службы будут помогать детям из группы риска, их родственникам и педагогам.

Все консультации в центре бесплатные. В экстренных ситуациях, когда у родителей возникают конфликты с детьми, они могут обратиться за бесплатной анонимной помощью и получить индивидуальную консультацию лично, по телефону доверия или видеосвязи - это для тех, у кого нет возможности лично пообщаться со специалистами службы психологической помощи.

Записаться на прием к любому специалисту можно по телефону: 8 (391) 231-48-47.