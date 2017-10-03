ГДЕ СИДИТ МОШЕННИК?

В Железногорске местная жительница была обманута телефонным мошенником





В дежурную часть полиции обратилась 46-летняя женщина с заявлением об обмане. Потерпевшая рассказала, что разместила в сети Интернет объявление о продаже автоприцепа, после чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что желает приобрести его и предложил перевести предоплату.

Для проверки поступления денежных средств он попросил женщину проследовать к банкомату и проверить баланс. Доверчивая заявительница прошла к банкомату, где выполнила указания звонившего мужчины, полагая, что совершает операции по проверке баланса. В действительности же он подключил на указанный женщиной номер сотовой связи услугу «Мобильный банк» и осуществил перевод денег в сумме 10 тысяч рублей на счет злоумышленников.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Стражи порядка призывают граждан к бдительности и предостерегают от проведения каких-либо операций в банкоматах по указанию третьих лиц и не выполнять операции, которые вызывают у Вас сомнение.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

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