НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 2 ОКТЯБРЯ
03.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
27 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ОКТЯБРЯ
26 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ОКТЯБРЯ
25 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ
17 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 ОКТЯБРЯ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
Обзор зарубежных СМИ: «Земельный бунт» в Крыму
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.