ЛИФТ В БУДУЩЕЕ

В Школе космонавтики состоялись Краевые открытые соревнования по робототехнике «Техновызов»

В соревнованиях приняли участие 75 обучающихся 7-11 классов, объединенных в 20 команд.

Соревнования прошли при поддержке министерства образования Красноярского края, Сибирского государственного университета науки и технологий, АО «ИСС».

Финансирование "Техновызова" - из средств гранта Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее» (Москва). В 2016 году Школа космонавтики победила в грантовом федеральном конкурсе проектов и вошла в число 40 победителей, которые получили гранты в размере до 600 000 рублей на обновление инфраструктуры и улучшение образовательных программ.

По итогам работы жюри, в состав которого вошли представители АО «ИСС» и Опорного университета Красноярского края, дипломами 1 и 2 степени награждены команды Станции юных техников (Железногорск), дипломом 3 степени команда Емельяновской СОШ №1, лауреатами соревнований стали команды Центра дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» (Красноярск) и Школы космонавтики.

фото admk26.ru