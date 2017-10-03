ВНИМАНИЕ ПОЖИЛЫМ

Сегодня в Железногорске отмечают День пожилого человека

Руководители города и городских служб провели традиционную встречу с представителями старшего поколения в городском ДК. В основном, как оказалось, пожилых людей волнуют проблемы ЖКХ, капремонт, асфальтирование тротуаров и восстановление спортивных площадок по месту жительства.

Самая большая очередь образовалась к главе ЗАТО Железногорск Вадиму Медведеву. Жители хотели лично пообщаться с мэром города, высказать свои предложения и пожелания.

Медики КБ-51 помогали пожилым людям непосредственно на приеме: измеряли давление и пульс.

Отметим, в этом году День пожилого человека в Железногорске назвали «Слава созидателям!». В фойе ДК, параллельно с приемом, школьники записывали видеоинтервью с представителями старшего поколения в рамках проведения муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!».

В завершении железногорцам элегантного возраста подарили праздничный концерт.

фото Татьяны Зиминой