ВНИМАНИЕ ПОЖИЛЫМ
Сегодня в Железногорске отмечают День пожилого человека
Руководители города и городских служб провели традиционную встречу с представителями старшего поколения в городском ДК. В основном, как оказалось, пожилых людей волнуют проблемы ЖКХ, капремонт, асфальтирование тротуаров и восстановление спортивных площадок по месту жительства.
Самая большая очередь образовалась к главе ЗАТО Железногорск Вадиму Медведеву. Жители хотели лично пообщаться с мэром города, высказать свои предложения и пожелания.
Медики КБ-51 помогали пожилым людям непосредственно на приеме: измеряли давление и пульс.
Отметим, в этом году День пожилого человека в Железногорске назвали «Слава созидателям!». В фойе ДК, параллельно с приемом, школьники записывали видеоинтервью с представителями старшего поколения в рамках проведения муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!».
В завершении железногорцам элегантного возраста подарили праздничный концерт.
фото Татьяны Зиминой
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