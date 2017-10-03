В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября

Политика и экономика. Что думают депутаты Законодательного собрания о назначении спикера ЗС Александра Усса врио губернатора Красноярского края? Когда снизят тариф на тепло для горожан и реально ли это? Лоббирует ли депутат краевого парламента от Железногорска Алексей Кулеш интересы родного города? Эти и другие вопросы ему и зададим.

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября, в прямом эфире на канале Мир-24 в 12.30, и слушайте в записи по городскому радио в 13,20.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.