В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
02.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 90 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября
Политика и экономика. Что думают депутаты Законодательного собрания о назначении спикера ЗС Александра Усса врио губернатора Красноярского края? Когда снизят тариф на тепло для горожан и реально ли это? Лоббирует ли депутат краевого парламента от Железногорска Алексей Кулеш интересы родного города? Эти и другие вопросы ему и зададим.
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября, в прямом эфире на канале Мир-24 в 12.30, и слушайте в записи по городскому радио в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
24 июля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 27 июля
25 мая 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 25 мая
13 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 марта
13 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 16 января
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
Обзор зарубежных СМИ: «Земельный бунт» в Крыму
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.