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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

02.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 90 | Автор: Татьяна Фирсова

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября

Политика и экономика. Что думают депутаты Законодательного собрания о назначении спикера ЗС Александра Усса врио губернатора Красноярского края? Когда снизят тариф на тепло для горожан и реально ли это? Лоббирует ли депутат краевого парламента от Железногорска Алексей Кулеш интересы родного города? Эти и другие вопросы ему и зададим.

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 5 октября, в прямом эфире на канале Мир-24 в 12.30, и слушайте в записи по городскому радио в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20. 



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 16:00 | Статус: | Автор: Неравнодушный , Группа: Гости

"Когда снизят тариф на тепло для горожан и реально ли это?"
Я бы переформулировал вопрос! Что конкретно лично сделал господин депутат за 2017 год для того что бы снизить тарифы на тепло для горожан? Какие реальные результаты его деятельности в этом направлении? Что дальше он планирует делать для достижения поставленной цели?
Уважаемая редакция! Очень прошу задать эти вопросы.
Заранее признателен!!!

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Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
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