РАДИОПРОГРАММА ОТ 2 ОКТЯБРЯ
02.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров
• Началось голосование по благоустройству на 2018 год
• Железногорцев покорил хор Валаамского монастыря
• Снова пьяный за рулём
• Евгений Малыгин - лучший борец России
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.