ПЕДИКУЛЕЗ ОПАСЕН
02.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 61 | Автор: Галина Процкая
Специалисты железногорского отдела эпиднадзора провели внеплановую проверку дошкольного учреждения №45 «Малыш»
Основанием проверки послужила жалоба одного из родителей на наличие вшей у ребенка после посещения детского сада.
В ходе санитарного рейда факты, изложенные в обращении, подтвердились частично.
Были выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации: в июле-августе этого года не проводились плановые профилактические осмотры детей на педикулез, не все контактные по этому заболеванию дети осмотрены медиком.
К административной ответственности привлечены заведующая и медицинский работник дошкольного учреждения.
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