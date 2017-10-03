ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 2 ОКТЯБРЯ

В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.