ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 2 ОКТЯБРЯ
02.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 59 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
17 октября 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиВ «Открытой студии» - директор театра кукол "Золотой ключик" АННА МАНДРЫГИНА
1 октября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 2 октября
12 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / КультураТеатр кукол «Золотой ключик» открыл Неделю кино синтезированным спектаклем
18 сентября 2014 | Раздел: Аудио / Радиопередачи••• В передаче «Открытая студия» приняла участие директор театра кукол "Золотой ключик" Анна Мандрыгина
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
Обзор зарубежных СМИ: «Земельный бунт» в Крыму
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.