СОБАКИ-ЧЕМПИОНЫ

Накануне в Красноярске на площадке Краевого дворца пионеров и школьников прошли туннельные соревнования по аджилити



Участвовали кинологи из Красноярска, Дивногорска и Железногорска. От объединения «Я и моя собака» ДЭБЦ выступили четыре спортивные пары (хозяин+собака).

Самым удачным этот день стал для 11-летней Елены Порохня - железногорская школьница заняла сразу два призовых места на трассе «Новички» в категории «макси» (большие собаки) – I место с ризеншнауцером Рэс и III место со своим питомцем метисом Кузей.

Отличился и наш ветеран – ризеншнауцер по кличке "Бастилия дар Сибири" (7 ноября ей исполнится 10 лет!). В паре с Алиной Чиндиной они заняли 5 место на трассе «Профессионалы».

Удачно начала спортивную карьеру и самая маленькая из четвероногих участников – трехмесячный ягдтерьер Арья. Она, хоть и не попала в число призеров, но успешно преодолела новичковые трассы и очень понравилась зрителям.

Поздравляем победителей и участников!

фото ecobiocentr.ru