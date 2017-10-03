СОБАКИ-ЧЕМПИОНЫ
Накануне в Красноярске на площадке Краевого дворца пионеров и школьников прошли туннельные соревнования по аджилити
Участвовали кинологи из Красноярска, Дивногорска и Железногорска. От объединения «Я и моя собака» ДЭБЦ выступили четыре спортивные пары (хозяин+собака).
Самым удачным этот день стал для 11-летней Елены Порохня - железногорская школьница заняла сразу два призовых места на трассе «Новички» в категории «макси» (большие собаки) – I место с ризеншнауцером Рэс и III место со своим питомцем метисом Кузей.
Отличился и наш ветеран – ризеншнауцер по кличке "Бастилия дар Сибири" (7 ноября ей исполнится 10 лет!). В паре с Алиной Чиндиной они заняли 5 место на трассе «Профессионалы».
Удачно начала спортивную карьеру и самая маленькая из четвероногих участников – трехмесячный ягдтерьер Арья. Она, хоть и не попала в число призеров, но успешно преодолела новичковые трассы и очень понравилась зрителям.
Поздравляем победителей и участников!
фото ecobiocentr.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.
Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…
Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.