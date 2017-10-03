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С ПОБЕДОЙ, ЕВГЕНИЙ!

02.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 76 | Автор: Галина Процкая

Железногорский борец Евгений Малыгин - лучший в России!

С 29 сентября по 1 октября в городе Бор Нижегородской области проходили соревнования - Кубок России по греко-римской борьбе памяти Парфенова.

Наш земляк Евгений Малыгин стал победителем в весовой категории до 120 кг, подтвердив своё положение в сборной России.

Всего в соревнованиях приняли участие 407 борцов со всей страны.

по информации паблика "Молния. Спортивный журнал"



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