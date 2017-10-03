УСПЕХ РОМАНА ЧУРНУСОВА
Железногорские параатлеты впервые стали участниками первого открытого чемпионата края по кросс-дуатлону
Первый официальный открытый чемпионат и первенство Красноярского края по кросс-дуатлону прошли в поселке Подгорный.
Всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. Атлеты преодолели дистанцию: бег 2,2 км – велосипед 8 км – бег 1,1 км.
На старт вышли и железногорские спортсмены, воспитанники Сергея Парыгина – Роман Чурнусов, Никита Ершов и Роман Сабитов. Наши параатлеты – единственные в крае, кто рискнул заявиться на столь серьёзную дистанцию, и достойно её пройти.
Роман Чурнусов стал первым (01:07:52), Никита Ершов – вторым (01:23:30) , а Роман Сабитов, самый младший участник (2005 г.р.), завоевал 3 место (01:40:33).
автор София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту Железногорска
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