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УСПЕХ РОМАНА ЧУРНУСОВА

02.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая

Железногорские параатлеты впервые стали участниками первого открытого чемпионата края по кросс-дуатлону

Первый официальный открытый чемпионат и первенство Красноярского края по кросс-дуатлону прошли в поселке Подгорный.

Всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. Атлеты преодолели дистанцию: бег 2,2 км – велосипед 8 км – бег 1,1 км.

На старт вышли и железногорские спортсмены, воспитанники Сергея Парыгина – Роман Чурнусов, Никита Ершов и Роман Сабитов. Наши параатлеты – единственные в крае, кто рискнул заявиться на столь серьёзную дистанцию, и достойно её пройти.

Роман Чурнусов стал первым (01:07:52), Никита Ершов – вторым (01:23:30) , а Роман Сабитов, самый младший участник (2005 г.р.), завоевал 3 место (01:40:33).

«Мы поставили цель ещё в начале весны, ребята равнялись на Романа Чурнусова: «Хотим выступать, как Ромка». И упорно тренировались. Но думали всё-таки, что будет традиционный кросс-дуатлон на Татышева, там асфальт, а тут лес. Трасса тяжёлая, с перепадами, трава мокрая, ребята падали прямо в воду, но выдержали», - рассказал тренер Сергей Парыгин.

автор София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту Железногорска



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