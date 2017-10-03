СПИРТ ПОПУТАЛ!

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02.10.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 77 | Автор: Галина Процкая
Сотрудники полиции направили в суд уголовное дело по факту кражи в Подгорном
В дежурную часть обратился 31-летний мужчина с сообщением о хищении сотового телефона.
Потерпевший со своими знакомыми распивал спиртные напитки на скамейке во дворе дома. Один из его приятелей, воспользовавшись тем, что заявитель опьянев уснул, похитил у него из куртки сотовый телефон стоимостью около 3 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.
В отношении ранее судимого, не работающего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". "Любителю сотиков" грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Меру ответственности обвиняемого определит суд.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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