СПИРТ ПОПУТАЛ!

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Сотрудники полиции направили в суд уголовное дело по факту кражи в Подгорном

В дежурную часть обратился 31-летний мужчина с сообщением о хищении сотового телефона.

Потерпевший со своими знакомыми распивал спиртные напитки на скамейке во дворе дома. Один из его приятелей, воспользовавшись тем, что заявитель опьянев уснул, похитил у него из куртки сотовый телефон стоимостью около 3 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении ранее судимого, не работающего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". "Любителю сотиков" грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Меру ответственности обвиняемого определит суд.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск