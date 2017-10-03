Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОДВЕЛА НЕПОГОДА

ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
03.10.17 | Главные темы / Cобытия
Сдача работ по ремонту улицы Ленина перенесена на следующие выходные
КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ

КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ
03.10.17 | Главные темы / Cобытия
Компания «ИСС» участвует во Второй Космической спартакиаде Государственной
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
03.10.17 | Главные темы / Cобытия
6 октября в ДШИ состоится концерт Красноярского городского духового оркестра
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
03.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске открывается бесплатная школа для родственников тяжелобольных
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
03.10.17 | Главные темы / Cобытия
С 3 октября в Красноярском крае открылась служба экстренной психологической

ОТКРЫТО ГОЛОСОВАНИЕ

02.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 89 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске открыто голосование по благоустройству общественного пространства в 2018 году

Жителям предлагается проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Власти решили внести в список для голосования три проекта.

1. Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская. В рамках работ на 2018 год рассматривается участок ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Октябрьская. Ориентировочная стоимость — 19,8 млн. руб.

2. Пешеходная часть ул. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева. Ориентировочная стоимость — 20,2 млн. руб.

3. Бульвар Свердлова. В рамках работ на 2018 год рассматривается участок, расположенный за Дворцом культуры, между двумя полосами движения ул. 22 Партсъезда. Ориентировочная стоимость — 6 млн. руб.

Голосование ЗДЕСЬ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
25 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
29 июля в Железногорске будет частично перекрыто движение
ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
8 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В День Победы на время шествия и парада вводится ограничение движения транспорта
НАРОДНЫЙ ВОПРОС

НАРОДНЫЙ ВОПРОС
14 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На сайте администрации ЗАТО Железногорск продолжается голосование за благоустройство территорий в 2017 году
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 9 МАЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 9 МАЯ
8 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В День Победы будет изменено движение транспортных средств и садоводческих маршрутов

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Обзор зарубежных СМИ: «Земельный бунт» в Крыму
В Крыму назревает «земельный бунт» Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times.

Кадыров вступился за Поклонскую
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева
В российском правительстве ответили на обращение писателя Владимира Войновича, которого огорчило поздравление с юбилеем от Светланы Медведевой, супруги премьер-министра РФ. Как пишет «Московский комсомолец», в кабмине подчеркнули, что рассылкой всех…

Заслуженный артист РФ умер сразу после дня рождения
Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Телефон убил школьницу в Москве
Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (21)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.