ОТКРЫТО ГОЛОСОВАНИЕ

В Железногорске открыто голосование по благоустройству общественного пространства в 2018 году



Жителям предлагается проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Власти решили внести в список для голосования три проекта.



1. Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская. В рамках работ на 2018 год рассматривается участок ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Октябрьская. Ориентировочная стоимость — 19,8 млн. руб.



2. Пешеходная часть ул. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева. Ориентировочная стоимость — 20,2 млн. руб.



3. Бульвар Свердлова. В рамках работ на 2018 год рассматривается участок, расположенный за Дворцом культуры, между двумя полосами движения ул. 22 Партсъезда. Ориентировочная стоимость — 6 млн. руб.



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