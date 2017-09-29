ЗА ПОБЕДОЙ
29.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая
30 сентября в Китае пройдет очередной этап Кубка мира по триатлону
В нем примет участие и железногорский триатлонист Игорь Полянский у него второе место в рейтинге.
Спортсмен планирует, что это будет его завершающий старт в этом сезоне, потом Игорь собирается вернуться в Москву и пройти курс восстановления после травмы, полученной в Дюссельдорфе. После этого он начнет готовиться к новому сезону.
А в планах Дмитрия Полянского участие в этапе Кубка мира в США 7 октября.
В Кубке мира по триатлону в этом году запланировано еще пять этапов: Китай (30 сентября), США (7-8 октября), Корея (28 октября), Эквадор (29 октября) и Япония (4-5 ноября).
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Ограничения на финансирование российских банков и компаний нефтегазового сектора на основании нового американского закона о санкциях вступят в силу с 28 ноября. Об этом сообщается на сайте минфина США.
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Французский актер берберского происхождения Сами Насери, исполнивший одну из главных ролей в фильмах «Такси», прибыл в Крым в ночь на субботу, 30 сентября, передает ТАСС.
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Следствие по делу о взрыве на арсенале под Винницей и аналогичных инцидентах, которые произошли в последнее время на Украине, рассматривает вмешательство России в качестве ключевой причины происшествий.
Глава МВФ объяснила, какие страны могут отказаться от долларов
Мировые центральные банки не должны игнорировать развивающиеся криптовалюты, так как они могут заместить доллар в странах со слабой экономикой. С таким заявлением выступила Кристин Лагард.