ЗА ПОБЕДОЙ

30 сентября в Китае пройдет очередной этап Кубка мира по триатлону

В нем примет участие и железногорский триатлонист Игорь Полянский у него второе место в рейтинге.

Спортсмен планирует, что это будет его завершающий старт в этом сезоне, потом Игорь собирается вернуться в Москву и пройти курс восстановления после травмы, полученной в Дюссельдорфе. После этого он начнет готовиться к новому сезону.

А в планах Дмитрия Полянского участие в этапе Кубка мира в США 7 октября.

В Кубке мира по триатлону в этом году запланировано еще пять этапов: Китай (30 сентября), США (7-8 октября), Корея (28 октября), Эквадор (29 октября) и Япония (4-5 ноября).