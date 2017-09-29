РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 СЕНТЯБРЯ
29.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 18 | Автор: Сергей Скляров
• Выставка роботехники "Техновызов"
• Программа ко дню пожилого человека
• Правила безопасности имущества
• "Умный" Железногорск
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На Украине примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолёт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на чиновника Хмельницкой ОГА.
Шпионаж против России: Украина перешла к активным действиям
Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений правительства Крыма Заур Смирнов обвинил Украину в диверсиях и шпионаже. Об этом он заявил РИА Новости.
Поклонская рассказала о пострадавших крымских прокурорах
Экс-прокурор Крыма рассказала, что ее коллегам не рекомендовали как-либо реагировать на картину Алексея Учителя.
Обзор зарубежных СМИ: В Европе начался бунт
Новую ракету России приняли за инопланетное вторжение Некоторые случайные свидетели пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты, испытываемой Россией, приняли ее за вторжение инопланетян, пишет Daily Mirror.
Максакова неожиданно покинула Украину
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила в Италии. На своей странице в Facebook Максакова опубликовала видеозаписи и фотографии с концерта.