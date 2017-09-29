РАДИОПРОГРАММА ОТ 29 СЕНТЯБРЯ

На Украине примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолёт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на чиновника Хмельницкой ОГА.Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений правительства Крыма Заур Смирнов обвинил Украину в диверсиях и шпионаже. Об этом он заявил РИА Новости.Экс-прокурор Крыма рассказала, что ее коллегам не рекомендовали как-либо реагировать на картину Алексея Учителя.Новую ракету России приняли за инопланетное вторжение Некоторые случайные свидетели пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты, испытываемой Россией, приняли ее за вторжение инопланетян, пишет Daily Mirror.Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила в Италии. На своей странице в Facebook Максакова опубликовала видеозаписи и фотографии с концерта.