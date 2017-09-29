НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
29.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Заместитель председателя городского Общественного совета УМВД Алексей Ковалев проверил участковые пункты полиции
Алексей Ковалев обратил внимание на состояние помещений и уровень оснащенности участковых пунктов, качество информационного сопровождения граждан, наличие правовой и другой необходимой документации.
Ознакомился Алексей Александрович с журналами учета обращений граждан, книгой отзывов и предложений. Существенных замечаний к работе трех проверенных участковых пунктов у проверяющего не возникло.
По итогам проверок информация о недостатках будет обобщена. Полиция предпримет все необходимые меры для их устранения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
14 октября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске участковые уполномоченные проводят акцию «Осторожно! Мошенники!»
10 сентября 2014 | Раздел: Cобытия••• Уполномоченному по правам человека в Железногорске, председателю Общественного совета при УМВД Алексею Ковалеву вручили именные часы
5 июня 2014 | Раздел: Cобытия••• Железногорская полиция пригласила жителей города познакомиться с работой участковых
27 декабря 2011 | Раздел: Cобытия••• Председатель общественного совета при УМВД России по Железногорску Алексей Ковалев в рамках краевой акции «День открытых дверей» встретился с горожанами
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
На Украине разбился военный самолет
На Украине примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолёт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на чиновника Хмельницкой ОГА.
Шпионаж против России: Украина перешла к активным действиям
Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений правительства Крыма Заур Смирнов обвинил Украину в диверсиях и шпионаже. Об этом он заявил РИА Новости.
Поклонская рассказала о пострадавших крымских прокурорах
Экс-прокурор Крыма рассказала, что ее коллегам не рекомендовали как-либо реагировать на картину Алексея Учителя.
Обзор зарубежных СМИ: В Европе начался бунт
Новую ракету России приняли за инопланетное вторжение Некоторые случайные свидетели пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты, испытываемой Россией, приняли ее за вторжение инопланетян, пишет Daily Mirror.
Максакова неожиданно покинула Украину
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила в Италии. На своей странице в Facebook Максакова опубликовала видеозаписи и фотографии с концерта.
На Украине примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолёт. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на чиновника Хмельницкой ОГА.
Шпионаж против России: Украина перешла к активным действиям
Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений правительства Крыма Заур Смирнов обвинил Украину в диверсиях и шпионаже. Об этом он заявил РИА Новости.
Поклонская рассказала о пострадавших крымских прокурорах
Экс-прокурор Крыма рассказала, что ее коллегам не рекомендовали как-либо реагировать на картину Алексея Учителя.
Обзор зарубежных СМИ: В Европе начался бунт
Новую ракету России приняли за инопланетное вторжение Некоторые случайные свидетели пуска новой межконтинентальной баллистической ракеты, испытываемой Россией, приняли ее за вторжение инопланетян, пишет Daily Mirror.
Максакова неожиданно покинула Украину
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила в Италии. На своей странице в Facebook Максакова опубликовала видеозаписи и фотографии с концерта.