НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

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29.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

Заместитель председателя городского Общественного совета УМВД Алексей Ковалев проверил участковые пункты полиции

Алексей Ковалев обратил внимание на состояние помещений и уровень оснащенности участковых пунктов, качество информационного сопровождения граждан, наличие правовой и другой необходимой документации.

Ознакомился Алексей Александрович с журналами учета обращений граждан, книгой отзывов и предложений. Существенных замечаний к работе трех проверенных участковых пунктов у проверяющего не возникло.

По итогам проверок информация о недостатках будет обобщена. Полиция предпримет все необходимые меры для их устранения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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