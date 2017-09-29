НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Заместитель председателя городского Общественного совета УМВД Алексей Ковалев проверил участковые пункты полиции

Алексей Ковалев обратил внимание на состояние помещений и уровень оснащенности участковых пунктов, качество информационного сопровождения граждан, наличие правовой и другой необходимой документации.

Ознакомился Алексей Александрович с журналами учета обращений граждан, книгой отзывов и предложений. Существенных замечаний к работе трех проверенных участковых пунктов у проверяющего не возникло.

По итогам проверок информация о недостатках будет обобщена. Полиция предпримет все необходимые меры для их устранения.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск