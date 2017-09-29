ГОТОВЫ ПОКОРЯТЬ АРКТИКУ

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29.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина

В Сибирской пожарно-спасательной академии прошел учебно–методический сбор, посвященный образовательному процессу и успехам Академии

Проводился он для офицерского начальствующего состава, профессоров, преподавателей и курсантов учебного учреждения. Гостями мероприятия стали заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина и глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Темой учебно-методического сбора стали нынешние достижения Академии МЧС и планы на 2018 год. На сегодняшний день учебное учреждение занимает лидирующее место в системе образования Красноярского края и всего Сибирского федерального округа. В Сибирской пожарно-спасательной Академии МЧС обучается около 3600 человек. Действуют бюджетные и коммерческие отделения. Открыт ряд уникальных направлений, например, судебная экспертиза и другие. Преподавательский состав, исключительно, профессора и специалисты высшего уровня. Впервые в этом году осуществлен набор на среднее профессиональное образование для подростков после 9 класса, а также открыт набор по уровню подготовки высшего образования «Магистратура».

- На сегодняшний день перед нами стоит задача укреплять и развивать наши достижения в образовании. Главное, не количество открытых направлений, а их качество. Наши специалисты должны быть востребованными профессионалами и цениться на вес «золота», - подчеркнул начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России Александр Макаров.

В свою очередь, заместитель министра образования края Ольга Никитина отметила, что перед Академией сейчас стоят абсолютно новые глобальные задачи. Замминистра приехала обсудить важный шаг для Академии МЧС – вхождение в движение «ArcticSkills», то есть развитие образования в Арктике:
- «ArcticSkills» требует совершенно иной подготовки кадров. Кроме того, стоит задача развивать сетевое и дистанционное взаимодействие между Академией и другими учебными учреждениями края. Основной акцент необходимо сделать на технологическом образовании школьников.



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