ГОТОВЫ ПОКОРЯТЬ АРКТИКУ
В Сибирской пожарно-спасательной академии прошел учебно–методический сбор, посвященный образовательному процессу и успехам Академии
Проводился он для офицерского начальствующего состава, профессоров, преподавателей и курсантов учебного учреждения. Гостями мероприятия стали заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина и глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Темой учебно-методического сбора стали нынешние достижения Академии МЧС и планы на 2018 год. На сегодняшний день учебное учреждение занимает лидирующее место в системе образования Красноярского края и всего Сибирского федерального округа. В Сибирской пожарно-спасательной Академии МЧС обучается около 3600 человек. Действуют бюджетные и коммерческие отделения. Открыт ряд уникальных направлений, например, судебная экспертиза и другие. Преподавательский состав, исключительно, профессора и специалисты высшего уровня. Впервые в этом году осуществлен набор на среднее профессиональное образование для подростков после 9 класса, а также открыт набор по уровню подготовки высшего образования «Магистратура».
В свою очередь, заместитель министра образования края Ольга Никитина отметила, что перед Академией сейчас стоят абсолютно новые глобальные задачи. Замминистра приехала обсудить важный шаг для Академии МЧС – вхождение в движение «ArcticSkills», то есть развитие образования в Арктике:
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