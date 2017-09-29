К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

В канун Дня учителя педагоги и учащиеся Детского эколого-биологического центра при поддержке профсоюзных организаций образовательных учреждений Железногорска провели акцию «Дети – ветеранам»

Акция, организованная по инициативе ДЭБЦ и Молодежного центра, проводится второй год. Юные натуралисты и курсанты Центра «Патриот» вместе с наставниками Натальей Шулеповой и Ириной Александровой доставили ветеранам педагогического труда овощи, выращенные в огороде ДЭБЦ.

Ветераны встречали добровольных помощников с благодарностью. Для школьников общение с заслуженными педагогами оказалось весьма полезным и познавательным. К примеру, 94-летняя Галина Степановна Шабалина, в прошлом учитель начальных классов, поделилась с ребятами секретом своего долголетия. Евгения Агеевна Пестерева – учитель немецкого языка провела с ребятами мини-урок. Мастер производственного обучения Клавдия Григорьевна Горичная угостила школьников выпечкой.

«Такой опыт нужно развивать, – отметила председатель профкома педагогов Татьяна Шаповалова, – ведь представителям разных поколений крайне необходимо живое общение. Ветераны чувствуют тепло и заботу, а дети получают очень ценные жизненные уроки доброты, внимания и поддержки».

Тесный контакт с заслуженными педагогами и поддержка Совета ветеранов Управления образования является важным направлением работы профсоюзов общего и дошкольного образования, сообщает сайт территориальной профсоюзной организации Железногорска.

фото тпо-железногорск.рф