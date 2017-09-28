Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МАРШРУТ ЗАКРЫВАЕТСЯ

МАРШРУТ ЗАКРЫВАЕТСЯ
28.09.17 | Главные темы / Cобытия
Завершается сезон перевозок по садоводческим маршрутам
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!
28.09.17 | Главные темы / Cобытия
Вадим Медведев и Сергей Пешков поздравили железногорцев с Днем работника
ОТЦЫ И ДЕТКИ

ОТЦЫ И ДЕТКИ
28.09.17 | Главные темы / Cобытия
30-летний железногорец украл у своего отца перфоратор
С ДНЕМ АТОМЩИКА!

С ДНЕМ АТОМЩИКА!
28.09.17 | Главные темы / Cобытия
28 сентября – День работника атомной промышленности
НА ПРИЕМ СТАНОВИСЬ!

НА ПРИЕМ СТАНОВИСЬ!
28.09.17 | Главные темы / Cобытия
Второй педиатр в Первомайском начнет прием со 2 октября

РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 СЕНТЯБРЯ

28.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
В программе - зам. генерально директора ФГУП ГХК по управлению персоналом ИГОРЬ КУКСИН


Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
Вчера, 15:29 | Раздел: Видео / Телепередачи
В «Открытой студии» - зам. генерально директора ФГУП ГХК по управлению персоналом ИГОРЬ КУКСИН
В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИГОРЬ КУКСИН

В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИГОРЬ КУКСИН
26 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в четверг, 28 сентября
МЕДИКОВ НЕ ХВАТАЕТ

МЕДИКОВ НЕ ХВАТАЕТ
15 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошло совещание по вопросам здравоохранения
СЛУШАЙ РАДИОПРОГРАММУ ЗА 20 ЯНВАРЯ

СЛУШАЙ РАДИОПРОГРАММУ ЗА 20 ЯНВАРЯ
20 января 2011 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
••• В программе городского радио - передача "Открытая студия". Ее гостями стали заместитель гендиректора по работе с персоналом ГХК Игорь Куксин, зам. гендиректора по управлению персоналом ОАО ИСС Сергей Кукушкин, и.о. главного врача КБ № 51 Александр Ломакин.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Мамаева, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Путин встретился с Эрдоганом
АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.

России нужна новая «африканская» стратегия
Визит в Москву президента Гвинеи стал для Владимира Путина поводом напомнить о том, что наша страна списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.

Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В квартире «краснодарских каннибалов» нашли страшные улики
В Краснодаре в квартире у семьи каннибалов Дмитрия и Натальи Бакшеевых были обнаружены человеческие останки. С таким заявлением выступил глава краевого управления Следственного комитета России Вадим Бугаенко.

Стало известно, как долго продержатся низкие цены на овощи
В минэкономразвития считают, что пока сохраняется тренд на довольно медленный темп роста цен.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОГРАДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Сентябрь 2017 (149)
Август 2017 (197)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.