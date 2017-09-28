ОТЦЫ И ДЕТКИ

Дознаватели МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего железногорца по факту кражи электроинструмента

В дежурную часть полиции обратился 49-летний местный житель с заявлением о хищении перфоратора. В ходе работы стражи порядка установили, что к совершению кражи причастен его сын, который воспользовался отсутствием родителей и похитил рабочий инструмент.

В отношении ранее судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск