ОТЦЫ И ДЕТКИ
28.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
Дознаватели МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего железногорца по факту кражи электроинструмента
В дежурную часть полиции обратился 49-летний местный житель с заявлением о хищении перфоратора. В ходе работы стражи порядка установили, что к совершению кражи причастен его сын, который воспользовался отсутствием родителей и похитил рабочий инструмент.
В отношении ранее судимого, неработающего железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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России нужна новая «африканская» стратегия
Визит в Москву президента Гвинеи стал для Владимира Путина поводом напомнить о том, что наша страна списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В квартире «краснодарских каннибалов» нашли страшные улики
В Краснодаре в квартире у семьи каннибалов Дмитрия и Натальи Бакшеевых были обнаружены человеческие останки. С таким заявлением выступил глава краевого управления Следственного комитета России Вадим Бугаенко.
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