НА ПРИЕМ СТАНОВИСЬ!

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Второй педиатр в Первомайском начнет прием со 2 октября
За здоровьем детей поселка будут следить два доктора на постоянной основе. Об этом доложил Главе ЗАТО Железногорск Вадиму Медведеву главный врач клинической больницы №51 Александр Ломакин.
Дело в том, что в этом году педиатрическое отделение №2 детской поликлиники в поселке Первомайский столкнулось с непредвиденной проблемой: один из педиатров уволилась по причине смены места жительства. Чтобы медицинская помощь каждому ребенку была оказана своевременно и в нужном объеме, руководством больницы было принято решение пригласить на время поисков нужного специалиста врача из детского сада. С октября же в поселке будет работать детский врач уже на постоянной основе, сообщает муниципальный портал.
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