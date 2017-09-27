РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
27.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
• ДК "Старт" войдёт в состав Центра Досуга
• День работника дошкольного образования
• Умный Железногорск
• Благоустройство Ленинградского продолжается
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Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.
Российские пенсионеры стали чемпионами ипотеки
Россияне устали экономить и снова начали тратить деньги. Особенно возросла потребительская активность с наступлением лета.
Кортеж Трампа попал в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован, сообщают журналисты пула Белого дома.
Ближний Восток оказался на грани новой войны
Только что проголосовавшим за независимость иракским курдам, похоже, придется защищать результаты своего референдума силой.