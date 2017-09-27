РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 СЕНТЯБРЯ

Сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил Россию в раздувании спора между президентом США Дональдом Трампом и игроками Национальной футбольной лиги (NFL) в Twitter…Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.Россияне устали экономить и снова начали тратить деньги. Особенно возросла потребительская активность с наступлением лета.Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован, сообщают журналисты пула Белого дома.Только что проголосовавшим за независимость иракским курдам, похоже, придется защищать результаты своего референдума силой.