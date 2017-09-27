ОТСТАВКА ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подал в отставку со своего поста

Эту информацию "Российской газете" подтвердил вице-спикер краевого Заксобрания Алексей Клешко.

Парламентарий сообщает, что губернатор объявил о своем решении на сегодняшнем заседании регионального правительства.

Виктор Толоконский поблагодарил членов правительства, депутатов и руководителей органов власти за совместную работу. Он напомнил о проделанной за три года работе - росте бюджета на 40%, подготовке к Универсиаде и обновлении социального законодательства.

В своем выступлении Толоконский отметил, что уезжает из региона. Сейчас обсуждается вопрос о том, кто станет новым губернатором края.



Как рассказал во вторник РИА Новости источник в российском парламенте, основными претендентами на пост красноярского губернатора являются глава ФАНО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

Справка

Виктору Толоконскому 64 года. Он родом из Новосибирска. Закончил общеэкономический факультет Новосибирского института народного хозяйства. Работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. В 90-е годы занимал пост мэра города, а с 2000 до 2010 года был новосибирским губернатором. Затем был полпредом президента в СФО. В мае 2014 года был назначен губернатором Красноярского края.

фото webalta.ru