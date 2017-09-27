ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАДЕМИЮ!

30 сентября Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России приглашает в гости всех желающих

В День открытых дверей посетителей Академии ожидает ознакомительная экскурсия, они смогут увидеть условия проживания и обучения курсантов, обустройство и материально-техническую базу вуза. На главном входе каждый желающий сможет ознакомиться со строением и принципом работы пожарной и аварийно-спасательной техники. В актовом зале многофункционального учебного корпуса состоится встреча с руководством вуза, где можно будет узнать о направлениях подготовки, правилах приема в академию.



В завершении мероприятия курсанты продемонстрируют свои профессиональные навыки в проведении аварийно-спасательных операций, а также по оказанию первой помощи и психологической поддержки. Начало мероприятия в 11.00.

фото с сайта Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России