ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАДЕМИЮ!
30 сентября Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России приглашает в гости всех желающих
В День открытых дверей посетителей Академии ожидает ознакомительная экскурсия, они смогут увидеть условия проживания и обучения курсантов, обустройство и материально-техническую базу вуза. На главном входе каждый желающий сможет ознакомиться со строением и принципом работы пожарной и аварийно-спасательной техники. В актовом зале многофункционального учебного корпуса состоится встреча с руководством вуза, где можно будет узнать о направлениях подготовки, правилах приема в академию.
В завершении мероприятия курсанты продемонстрируют свои профессиональные навыки в проведении аварийно-спасательных операций, а также по оказанию первой помощи и психологической поддержки. Начало мероприятия в 11.00.
фото с сайта Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
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