"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
27.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
- Первые итоги работы добровольческой поисково-спасательной группы Железногорска.
- Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова провела прием жителей Железногорска.
- Профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта посвятил свою лекцию врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов. Встреча медиков с жителями Железногорска прошла в рамках просветительской акции «Прогулки с онкологом».
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Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Главными инициаторами этого решения выступили прибалтийские страны и Великобритания.
Российские пенсионеры стали чемпионами ипотеки
Россияне устали экономить и снова начали тратить деньги. Особенно возросла потребительская активность с наступлением лета.
Кортеж Трампа попал в ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован, сообщают журналисты пула Белого дома.
Ближний Восток оказался на грани новой войны
Только что проголосовавшим за независимость иракским курдам, похоже, придется защищать результаты своего референдума силой.