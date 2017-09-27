СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!

В ДК пройдет прием и концерт в рамках Дня пожилых людей



В Железногорске пройдут мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В этом году праздник старшего поколения пройдёт под названием «Слава созидателям!». В плане более 60 мероприятий - встреча граждан пожилого возраста с руководителями города, концертные программы, поздравления на дому выставки, музыкальные и литературные вечера и спортивные мероприятия.



Основные мероприятия праздника пройдут 2 октября во Дворце культуры. Люди старшего поколения смогут задать интересующие их вопросы представителям городской власти, муниципальных учреждений и федеральных структур. Начало приема в 14.00.

В 15.00 на сцене ДК состоится праздничный концерт.