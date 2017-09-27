СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!
В ДК пройдет прием и концерт в рамках Дня пожилых людей
В Железногорске пройдут мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В этом году праздник старшего поколения пройдёт под названием «Слава созидателям!». В плане более 60 мероприятий - встреча граждан пожилого возраста с руководителями города, концертные программы, поздравления на дому выставки, музыкальные и литературные вечера и спортивные мероприятия.
Основные мероприятия праздника пройдут 2 октября во Дворце культуры. Люди старшего поколения смогут задать интересующие их вопросы представителям городской власти, муниципальных учреждений и федеральных структур. Начало приема в 14.00.
В 15.00 на сцене ДК состоится праздничный концерт.
Программу празднования Дня пожилого человека смотри здесь: http://www.admk26.ru/novosti/nid-11560.html
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