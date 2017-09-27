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Вчера начались строительные работы на площади перед торговым домом "Михайлова"

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

27.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 83 | Автор: Наталья Кокорина

Вчера начались строительные работы на площади перед торговым домом "Михайлова".

Дополнительные работы по благоустройству площади перед торговым домом "Михайлова" будут выполнены за счет экономии денежных средств, которая образовалась после проведения конкурсных процедур по ремонту "Ленинградского бульвара". Площадка будет заасфальтирована, перед магазином появятся новые клумбы. Отметим, что на данном этапе благоустройства строительство фонтана не запланировано.

Благоустройство территории стало возможным благодаря участию Железногорска в приоритетной программе "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, в выборе места благоустройства активное участие приняли жители, проголосовав за проект "Ленинградский бульвар". В настоящее время продолжается ремонт тротуаров от Центра досуга вдоль дома пр.Ленинградский,33 до берега городского озера. В ближайшее время у бассейна "Дельфин" будут установлены уличные тренажеры, а рядом с ЦД появится новый детский городок.

По информации муниципального портала



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