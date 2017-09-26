В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИГОРЬ КУКСИН

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США выступают за соблюдение баланса в рамках Договора по открытому небу и считают, что Россия его не соблюдает, заявил во вторник глава…Госдепартамент и Пентагон продолжают обсуждение вопроса о поставках Украине оборонительных вооружений, передает ТАСС. Подчеркивается, что любое принятое решение должно соответствовать реализации Минских договоренностей.Сирийские боевики распространили информацию об уничтожении российского вертолёта. Соответствующая новость была опубликована в аккаунте представителей группировки «Джейш-аль-Изза» в Twitter. #FSA Al-Ezzah Army TOW #ATGM strike Operation downs a Russian helicopter…МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Взрывы на военном складе под украинской Винницей зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов, сообщает в среду телеканал «112 Украина» со ссылкой на руководителя управления…Ученые из Голландии опубликовали результаты исследования, в ходе которого установили связь между сном в носках и сексуальной активностью человека.