В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ИГОРЬ КУКСИН
26.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 74 | Автор: Наталья Булгак
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в четверг, 28 сентября
День работника атомной промышленности. Чем сегодня живет градообразующее предприятие? Опасно ли жить по соседству с крупнейшим комбинатом страны? Об этом и многом другом расскажет заместитель генерального директора по управлению персоналом ФЯО ФГУП ГХК Игорь Куксин.
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир-24 в четверг, 25 сентября, в 12.30. И слушайте на волнах Городского радио в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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Госдепартамент и Пентагон продолжают обсуждение вопроса о поставках Украине оборонительных вооружений, передает ТАСС. Подчеркивается, что любое принятое решение должно соответствовать реализации Минских договоренностей.
Сирийские боевики заявили об уничтожении российского вертолета
Сирийские боевики распространили информацию об уничтожении российского вертолёта. Соответствующая новость была опубликована в аккаунте представителей группировки «Джейш-аль-Изза» в Twitter. #FSA Al-Ezzah Army TOW #ATGM strike Operation downs a Russian helicopter…
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