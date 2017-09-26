ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

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26.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 73 | Автор: Анастасия Совцова

В Железногорске разрабатывается маршрутная сеть общественного транспорта

Это необходимо для планирования комплексной схемы организации дорожного движения. Исследование пассажиропотока началось с августа текущего года.


По итогам конкурсных процедур администрация заключила муниципальный контракт с организацией «Стройинвестпроект», которая в настоящее время занимается разработкой схем планирования развития транспортной системы, сообщил начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Юрий Масалов.


Работа кропотливая. Для работы на городских маршрутах подключили студентов техникума инноваций. Деятельность подрядной организации «Стройинвестпроект» заключаются в учете пассажиропотока, транспортном моделировании (видеофиксаторы на перекрёстках). Организация разрабатывает проект дорожного движения, который необходим городу, рассказал представитель «Стройинвестпроект» Александр Високосов.

Исследования будут проходить до декабря, после чего «Стройинвестпроект» выдаст свои рекомендации. А будет ли предложенная транспортная схема работать в нашем городе - пока неизвестно.



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