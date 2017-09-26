НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
26.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 88 | Автор: Сергей Скляров
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Госдеп и Пентагон пробуют умерить аппетиты Порошенко
Госдепартамент и Пентагон продолжают обсуждение вопроса о поставках Украине оборонительных вооружений, передает ТАСС. Подчеркивается, что любое принятое решение должно соответствовать реализации Минских договоренностей.
Сирийские боевики заявили об уничтожении российского вертолета
Сирийские боевики распространили информацию об уничтожении российского вертолёта. Соответствующая новость была опубликована в аккаунте представителей группировки «Джейш-аль-Изза» в Twitter. #FSA Al-Ezzah Army TOW #ATGM strike Operation downs a Russian helicopter…
Появилось видео пожара под Винницей
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Взрывы на военном складе под украинской Винницей зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов, сообщает в среду телеканал «112 Украина» со ссылкой на руководителя управления…
Найдена связь между носками и оргазмом
Ученые из Голландии опубликовали результаты исследования, в ходе которого установили связь между сном в носках и сексуальной активностью человека.