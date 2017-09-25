ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
25.09.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 51 | Автор: Сергей Скляров
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Рубль надувает «высококачественный» пузырь
Иностранные инвесторы вновь почувствовали вкус к российским ценным бумагам. После паузы, вызванной опасениями относительно новых санкций со стороны США, аппетит нерезидентов так разыгрался, что в августе они скупили ОФЗ на…
На Украине существенно подорожали продукты питания
С начала 2017 года на Украине поднялись в цене более 90 процентов продуктов питания, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
РФ ответила на истерию из-за «Запада-2017»
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Катастрофические сценарии, которые распространялись в странах Запада в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», не оправдались, учения прошли максимально открыто, заявил пресс-секретарь посольства РФ в…
Названы сроки и причина гибели человечества
Эксперт Джон Сотос из Национальной гвардии Калифорнии в Сакраменто полагает, что главная угроза человечества заключается в повсеместном распространении биотехнологий, которые в течение не менее тысячи лет приведут к гибели цивилизации.