МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
25.09.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 104 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске произошло ДТП, в котором пострадали 6 пассажиров
23 сентября в районе КПП-1 произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры.
45-летний водитель микроавтобуса ООО "Агропром", следующего по маршруту "Красноярск-Железногорск", совершил столкновение с автомобилем Тойота Корона. За рулем иномарки находился железногорец 1987 года рождения.
В результате происшествия пострадали 6 пассажиров микроавтобуса: они получили легкие травмы и проходят амбулаторное лечение.
фото группы ЧП Железногорск
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