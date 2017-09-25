ВОДИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
25.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая
Водители из Железногорска заняли третье место в краевом конкурсе профмастерства
22 сентября в Киндяково прошел краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта. Мастерство вождения и знание правил дорожного движения демонстрировали 10 команд из городов и районов края.
По итогам соревнований команда МП «ПАТП» Железногорска заняла 3 место в общекомандном зачете.
Итоги личных зачетов:
Андрей Ковригин — 3 место на автобусе марки ПАЗ,
Денис Алюшайтис — 2 место на автобусе марки МАЗ,
Андрей Ковригин — 1 место в зачете на знание правил дорожного движения.
Фото: patp26.ru
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