Госдепартамент США выразил несогласие с заявлениями российской стороны о том, что Соединенные Штаты косвенно поддерживают террористическую группировку «Исламское государство» и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции Вашингтона.Иностранные инвесторы вновь почувствовали вкус к российским ценным бумагам. После паузы, вызванной опасениями относительно новых санкций со стороны США, аппетит нерезидентов так разыгрался, что в августе они скупили ОФЗ на…С начала 2017 года на Украине поднялись в цене более 90 процентов продуктов питания, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Катастрофические сценарии, которые распространялись в странах Запада в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», не оправдались, учения прошли максимально открыто, заявил пресс-секретарь посольства РФ в…Эксперт Джон Сотос из Национальной гвардии Калифорнии в Сакраменто полагает, что главная угроза человечества заключается в повсеместном распространении биотехнологий, которые в течение не менее тысячи лет приведут к гибели цивилизации.