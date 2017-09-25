"ВЕСТНИК ГХК" В РАЗВИТИИ

Корпоративная газета «Вестник ГХК» победила в отраслевом журналистском творческом конкурсе «Энергичные люди», завоевав I место в номинации «Лучшая корпоративная газета»



В профессиональном состязании, которое концерн «Росэнергоатом» проводит уже третий год подряд, приняли участие журналисты ведущих печатных и электронных изданий, в том числе корпоративных, информационных агентств, радио и телевидения из 18 регионов России.

За победу в номинации «Лучшая корпоративная газета», на участие в которой «Вестник ГХК» был заявлен впервые, боролись издания 27 предприятий атомной отрасли. «Серебро» взяла газета «Вестник ЛАЭС» (Ленинградская атомная станция), «бронзу» - «Элемент будущего» (АО «ТВЭЛ», Москва).



- Мы всегда рады здоровой конкуренции, - отвечает главный редактор газеты «Вестник ГХК» Юлия Бородина. - Это один из инструментов мотивации творческого роста. Приятно, что наш пример воодушевляет коллег, профессионализм которых мы высоко ценим. Однако считаю, что «догнать и перегнать» - это не всегда правильная парадигма. Через год, скорее всего, мы будем уже другими, наша газета всё время меняется. Думаю, что коллегам лучше ориентироваться именно на этот стиль работы «Вестника ГХК», а не на модель-победитель 2017 года. Тогда мы все отлично проявим себя, отражая специфику каждый своего предприятия под эгидой Росатома. И, конечно, всем хочется пожелать такого же отношения генерального директора к изданию предприятия. Со стороны Петра Михайловича Гаврилова нам всегда достаётся много внимания и мотивации к динамичному совершенству