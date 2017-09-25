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Парковку у «Сибирского городка» отремонтируют весной

Об этом стало известно на рабочей встрече заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Юрия Латушкина с управляющим торговым комплексом «Сибирский городок» Яковом Беляевым.

Администрация ЗАТО г.Железногорск на протяжении последних лет ведёт работу с собственником торгового комплекса по благоустройству данной территории. За это время ремонт асфальта был произведен лишь частично.

Накануне, 22 сентября, на встрече с заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Юрием Латушкиным управляющий торговым комплексом сообщил, что для выполнения качественных работ по восстановлению асфальтового покрытия необходимо проведение предварительного комплекса работ, включающего в себя гидрогеологические, геодезические и проектные изыскания.

Изыскательские работы по гидрогеологическому и геодезическому обследованию земельного участка уже выполнены. В процессе заключения находится договор на разработку проекта благоустройства территории, в том числе включающего выполнение работ по улучшению покрытия земельного участка. Срок передачи проектной (рабочей) документации установлен не позднее декабря 2017 года.

В ходе разговора выяснилось, что непосредственно работы по восстановлению качества покрытия земельного участка начнутся после установления необходимых погодных условий весной 2018 года. А в сентябре текущего года планируется проведение локального ремонта части асфальтового покрытия.