ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ КОЛЬЦО-2017
Железногорск примет участие в краевом фестивале «Продовольственное кольцо»
Жители края смогут пробрести продукцию местных товаропроизводителей на Театральной площади Красноярска 23 сентября с 11.00 до 18.00.
На субботнем базаре «Продовольственное кольцо» будет представлена продукция Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Иланского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов, а также городов Бородино, Железногорск, Дивногорск Красноярского края, республики Хакассия и Алтайского края.
Участниками мероприятия станут около 130 хозяйствующих субъектов, среди них предприятия пищевой, перерабатывающей, промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств города и края.
Пчеловоды-пасечники из Емельяновского, Большемуртинского, Боготольского, Сухобузимского, Курагинского, Канского, Назаровского районов Красноярского края, Шипуновского, Бийского районов Алтайского края предложат покупателям медовую продукцию. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов питания от многообразия сортов хлебобулочной, молочной продукции и свежего мяса до мясных деликатесов, кондитерских изделий, дикоросов, северной и морской рыбы.
Предприятия общественного питания предложат выпечку, горячий чай, блюда национальной кухни. Народные умельцы и творческие союзы представят керамические, деревянные и вязаные изделия, а также картины и украшения.
фото krayps.ru
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