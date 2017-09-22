В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА ПЕТРОВА

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 25 сентября

Начало учебного года и старт творческого сезона. Музыкальная школа им. Мусоргского ждет всех ценителей музыки. О планах и проектах, проблемах и достижениях расскажет директор детской школы искусств Татьяна Петрова.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 25 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.