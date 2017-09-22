В «ОТКРЫТОЙ СТУДИИ» - ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
22.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 25 сентября
Начало учебного года и старт творческого сезона. Музыкальная школа им. Мусоргского ждет всех ценителей музыки. О планах и проектах, проблемах и достижениях расскажет директор детской школы искусств Татьяна Петрова.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 25 сентября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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Ученые разгадали тайну острова Пасхи
Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.
Под Калининградом произошло массовое смертельное ДТП
Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.
В московской школе умер ученик
В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.