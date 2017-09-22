РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
22.09.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
• Высадка деревьев на ленинградском бульваре
• Ярмарка вакансий
• Железногорск среди победителей Летних спортивных игр
• Лучшие водители работают в ПАТП
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Названо наказание для Саакашвили
Михаила Саакашвили оштрафовали на 130 долларов за незаконное пересечение границы Украины. Соответствующее решение принял Мостиський районный суд Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые разгадали тайну острова Пасхи
Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.
Под Калининградом произошло массовое смертельное ДТП
Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.
В московской школе умер ученик
В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.