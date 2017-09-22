РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 СЕНТЯБРЯ

В Сети появилось видео «последствий российской атаки военных кораблей» в Сирии. Кадры были опубликованы информационным агентством сирийских оппозиционеров Smart на YouTube.Михаила Саакашвили оштрафовали на 130 долларов за незаконное пересечение границы Украины. Соответствующее решение принял Мостиський районный суд Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости.Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе пришли к выводу, что численности населения на острове Пасха на пике развития древней цивилизации было достаточно для того, чтобы установить девяносто огромных скульптур.Семь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки под Калининградом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу вечером в региональном главке МЧС. «Маршрутка направлялась из Калининграда в область, выполняя нелегальную перевозку.В московской школе №763 скончался 12-летний ребёнок. Подросток страдал от болезни сердца. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Трагедия произошла около 17:00, когда мальчик занимался на турнике.